Vantaggi e rischi di una “società signorile di massa”

Una delle qualità dei sociologi – quando non eccedono – è quella di coniare slogan originali ed efficaci. E quel che è riuscito in pieno a Luca Ricolfi con il suo libro "La società signorile di massa" (SSDM per il lettore): "una società opulenta in cui l'economa non cresce più e i cittadini che accedono al surplus senza lavorare sono più numerosi di quelli che lavorano". Il ritiro dal lavoro di giovani, donne e anziani è dovuto essenzialmente al benessere che il miracolo economico ha regalato agli italiani. In Italia i NEET ( not in employment,education or training) sono oltre il 30% dei giovani fra 25 e 29 anni.La transizione verso una società opulenta avviene non con il "miracolo economico" – che si limita a sancire l'uscita delle masse dalla povertà

