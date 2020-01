Un’azione mirata in due fasi, da una notte all’altra, per decapitare tutti i vertici militari fedeli a Teheran in Iraq (Di sabato 4 gennaio 2020) La foto che vedete ritrae insieme il generale Suleimani, il presidente del comitato di mobilitazione popolare iracheno al Muhandis, ucciso insieme a lui nel raid della notte tra giovedì e venerdì a Bagdad, e il capo delle brigate di Katai’b Hezbollah, Shibl al-Zaydi, che sarebbe stato anche lui ucciso nel secondo raid americano sulla capitale irachena, 22 ore dopo. Un’azione bis, forse resa necessaria dall’assenza di al-Zaydi dal convoglio con Suleimani. Sta di fatto che gli Stati Uniti avevano evidentemente nel mirino tutti e tre gli uomini che comandavano ogni forma di mobilitazione popolare e militare in territorio iracheno, e anche in Siria e Libano, in raccordo con le autorità di Teheran. Leggi anche: Che cosa può succedere ora tra Usa e Iran dopo la morte di Soleimani: Verso una guerra aperta? – Gli scenariIraq, Farnesina «molto preoccupata» dopo il raid ... Leggi la notizia su open.online

