Un famoso calciatore si sfoga: “in questa squadra un giorno sei Pelè, un altro non vali nulla” (Di sabato 4 gennaio 2020) Vinicius Junior ha parlato ai microfoni della rivista brasiliana Placar. Il giovane brasiliano si è concentrato in particolare sulla pressione che c’è al Real Madrid: “Marcelo mi aveva già avvertito. Qui un giorno sei Pelé e l’altro non vali niente. Di solito all’esterno appaio calmo, ma mi innervosisco dentro. Nel mio debutto col Flamengo ero spaventato a morte, non volevo toccare la palla. Io sono fatto così, ma non perdo mai la mia allegria. Credo che le cose arrivino in maniera naturale, anche i gol”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Un famoso calciatore si sfoga: “in questa squadra un giorno sei Pelè, un altro non vali nulla” CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

CirelliLc : @KatthyRiveros @risiat23 @adrirl_ @zaynreynolds Fratello di luca si famoso prima calciatore poi un piccolo film at… - TramontiE : @Precarioillumi1 Deve essere un calciatore famoso invecchiato e imbolsito ?? - nymph076 : ALTRO CHE QUEL BABBO DI MINCHIA DI TSUBASA COL PAPI SULLA NAVE, Kojiro scarica le cassette della frutta per mantene… -