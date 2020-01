Tutto pronto per la Dakar, si parte in Arabia. Alonso: “Pronto a godermela” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tutto pronto per la Dakar, si parte in Arabia. Alonso: “pronto a godermela” Tutto pronto per l’inizio della 42esima edizione della Dakar più importante e famoso del globo, con grandi novità all’orizzonte: per la prima volta nella sua storia, dopo trent’anni in Sudamerica e dieci in Africa, il percorso avrà luogo all’interno dello stato dell’Arabia Saudita, diventata nuova partner per i prossimi dieci anni. La Dakar cambia pelle: si parte in Arabia Saudita Dakar al via: nonostante l’edizione del 2020 si svolgerà interamente all’interno dei confini arabi, non è da escludere in futuro lo svolgimento della gara nei paesi confinanti. Il Rally-Raid più famoso e importante del mondo scatterà domenica 5 gennaio da Gedda, che rappresenta la seconda città per grandezza e numero di abitanti dell’intera costa occidentale del paese. Tappa ... Leggi la notizia su termometropolitico

