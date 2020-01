Pellezzano, bonifica in via De Vita. Sindaco Morra: “Presto altri controlli” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Due veicoli abbandonati nel parcheggio pubblico di via S. De Vita e sprovvisti di regolare assicurazione sono stati rimossi con un apposito intervento del carro attrezzi allertato dai vigili urbani di Pellezzano. Come annunciato dal Sindaco Francesco Morra, nel comune della valle dell’Irno hanno preso il via dei controlli del territorio da parte della polizia municipale. Il sequestro dei due veicoli rientra in un’operazione di bonifica. Successivamente un altro veicolo, parcheggiato e incustodito lungo una strada pubblica, è stato rimosso per lo stesso motivo. “Ringrazio – ha detto il Sindaco Francesco Morra – gli agenti della polizia municipale che con solerzia, vigilano in tutte le ore della giornata sul territorio comunale per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di codice stradale. A loro va un sentito ... Leggi la notizia su anteprima24

