Paola Barale: "Lasciai Buona Domenica per colpa del Grande Fratello. Avrei dovuto condurre Zelig" (Di sabato 4 gennaio 2020) Un lustro alla guida di Buona Domenica e un addio avvenuto “per colpa” di un reality show. Paola Barale ha raccontato a La Confessione l’esperienza al fianco di Maurizio Costanzo, Claudio Lippi, Luca Laurenti e (in parte) Fiorello, spiegando i motivi del suo abbandono. “Ho fatto una bella Buona Domenica, quando era ancora intrattenimento. Venivano grandi ospiti, come Bryan Adams, Phil Collins, le Spice Girls. Poi nel 2000 arrivò il Grande Fratello e in trasmissione cominciarono a invitare quelli che uscivano dalla casa”. Il programma cambiò letteralmente pelle, adeguandosi agli effetti di un fenomeno televisivo che avrebbe condizionato il piccolo schermo negli anni a seguire.“Non provavamo più, non cantavamo più, non arrivavano più i grandi ospiti. Decisi di mollare per questo”, ha proseguito la Barale, che se ne andò al termine della stagione 2000-2001. “Avevo un bel contratto con ... Leggi la notizia su blogo

