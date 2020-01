Non riesce a pagare una fetta di torta a Montenapoleone: denunciato (Di sabato 4 gennaio 2020) Un uomo di 39 anni è stato denunciato per insolvenza per non essere riuscito a pagare il conto in via Montenapoleone. Da quanto si apprende, infatti, si tratta di una delle zone più lussuose e care del capoluogo meneghino. L’uomo aveva ordinato una fetta di torta, un caffè e una bottiglietta di acqua in un bar, ma non appena visto il prezzo non è riuscito a saldare i conti. Il totale da pagare era di 14 euro e il 39enne nullatenente aveva dichiarato di aver lasciato il portafogli in albergo. Montenapoleone, denunciato per insolvenza Una scena drammatica quella registrata nel Quadrilatero della Moda, in via Montenapoleone: un uomo di 39 anni è stato denunciato per insolvenza fraudolenta. Secondo quanto ricostruito, infatti, il 39enne sarebbe entrato in un bar di lusso della zona e avrebbe ordinato una cheesecake, un caffè e una bottiglia di acqua. Quando il cameriere ha ... Leggi la notizia su notizie

