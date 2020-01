L’Inter spera, Mourinho: «Eriksen? Forse via a gennaio» – VIDEO (Di sabato 4 gennaio 2020) Eriksen Inter, Mourinho parla del centrocampista: «Via a gennaio? Non so: può accordarsi con qualcuno, trasferirsi o rimanere qui» Quello di Christian Eriksen è il nome caldo per l’Inter. Il danese, che si potrà liberare a zero dal Tottenham il prossimo giugno, è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri. A tal proposito ha parlato Josè Mourinho, suo attuale tecnico agli Spurs. «Non so se andrà via a gennaio. Ad oggi può trovare un accordo con un club per la fine della stagione, un’altra opzione per lui è trasferirsi subito, un’altra ancora è che rimanga qui», le parole dell’allenatore in conferenza stampa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Vidal torna ad allenarsi, l’#Inter spera di trovare presto l’intesa con il #Barcellona ?? - CalcioNews24 : Chelsea, Marcos Alonso non convocato: l’Inter spera - zazoomnews : Chelsea Marcos Alonso non convocato: l’Inter spera - #Chelsea #Marcos #Alonso #convocato: -