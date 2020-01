Juve, rifiutate tutte le offerte per Demiral. Rabiot può uscire, ma a queste condizioni (Di sabato 4 gennaio 2020) C’è una vera e propria asta internazionale per Merih Demiral, il 21enne centrale della Juve, magari ancora acerbo in alcune situazioni ma dal futuro certo e ad altissimi livelli. Dopo aver detto ‘no’ a più riprese al Milan, Paratici ha fatto lo stesso con le offerte milionarie appena giunte da Germania e Inghilterra. Il Leicester si è presentato con 30 milioni di euro. Niente. Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen hanno sfiorato i 40 milioni (arrivandoci con i bonus). Niente bis. Demiral, che ha velocemente scalzato Rugani, non si tocca. E’ lui il futuro su cui la Juventus vuole costruire il suo argine difensivo. View this post on Instagram The best tricks, flick, skills and thrills of a magical 2019… we have back heels, nutmegs, one-twos and more! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4ab.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

Juve rifiutate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juve rifiutate