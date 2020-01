Guess my age 2020: su Tv8 le nuove puntate con Pamela Prati, Giulia De Lellis, Taylor Mega (Di sabato 4 gennaio 2020) A partire da oggi, lunedì 6 gennaio 2020, torna il game show Guess My Age – Indovina l’età, condotto come sempre da Enrico Papi, con nuove puntate che avranno come protagonisti dei volti noti del mondo dello spettacolo. In onda dal lunedì al venerdì in access prime time su TV8, il programma, prodotto da Banijay Italia, ha un'unica regola: indovinare l’età di 7 sconosciuti. Nei primi episodi della nuova edizione, i giocatori potranno contare sull'aiuto di personaggi vip, che si cimenteranno nell'arduo compito di indovinare l’età degli sconosciuti che, man mano, attraverseranno il noto tunnel luminoso. Guess My Age: su Tv8 la terza stagione del game show di Enrico Papi con nuovi ospiti vip Guess my age 2020: su Tv8 le nuove puntate con Pamela Prati, Giulia De Lellis, Taylor Mega pubblicato su TVBlog.it 04 gennaio 2020 ... Leggi la notizia su blogo

EnricoPapi2 : ‘Guess My Age’, nuovi ospiti vip da Enrico Papi: De Lellis, Bouchet, Lucarelli e altri - - tvblogit : Guess my age 2020: su Tv8 le nuove puntate con Pamela Prati, Giulia De Lellis, Taylor Mega - MusicTvOfficial : #GuessMyAge, nuovi ospiti vip da @EnricoPapi2: #GiuliaDeLellis, #BarbaraBouchet, @stanzaselvaggia e altri ???? @TV8it -