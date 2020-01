Giovanili Juve Stabia, cinque giovani ceduti in prestito (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia – È tempo di cessioni in casa Juve Stabia. Le Vespe hanno comunicato l’addio di cinque giovani tesserati del settore giovanile (di cui quattro classe 2002) in prestito. Di seguito la nota rilasciata dalla società gialloblù: “Rendiamo noto che sono stati raggiunti gli accordi per la cessione, con la formula del prestito, dei seguenti calciatori del nostro Settore giovanile: 1. Mattia Miccio difensore centrale classe 2002 al Sorrento; 2. Carmine Del Negro attaccante classe 2001 all’Agropoli; 3. Claudio Casillo portiere classe 2002 al Savoia; 4. Raffaele Chierchia difensore classe 2002 al Poggiomarino; 5. Andrea Pascale attaccante classe 2002 alla PoliPuglianello. Ai giovani calciatori va il nostro ringraziamento per quanto fatto con le vespe e un in bocca al lupo per la nuova avventura”. L'articolo giovanili ... Leggi la notizia su anteprima24

