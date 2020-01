Dreams ci regala un assaggio di fotorealismo con una deliziosa colazione all'inglese (Di sabato 4 gennaio 2020) Dreams, il nuovo progetto di Media Molecule, grazie al quale tutti i possessori di PS4 possono diventare degli aspiranti programmatori, non smette mai di stupirci.Dopo aver condiviso il trailer "Made in Dreams" durante l'ultimo PlayStation State of Play, grazie al quale abbiamo potuto ammirare le potenzialità dell'editor, ora gli sviluppatori hanno voluto regalarci un nuovo "assaggio" delle potenzialità grafiche di Dreams.Su Twitter, John Beech di Media Molecule ha pubblicato quattro immagini che mostrano una tipica colazione inglese, con bacon, uova, fagioli e delizie varie. Sebbene le immagini siano quasi fotorealistiche, un'osservazione più accurata ci permetterà di scoprirne il segreto: sono tutti modelli realizzati in Dreams. Potete ammirarli voi stessi qui di seguito:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

