Deperito e confinato su un balcone, pit-bull tenta di lanciarsi nel vuoto (Di sabato 4 gennaio 2020) Scheletrico, macilento e costretto notte e giorno a stare su un balcone, un cane di razza pit-bull avrebbe tentato di liberarsi lanciandosi nel vuoto. La notizia giunge da Trapani e c’è voluto davvero poco perché diventasse virale in rete scatenando l’ira dei internauti. L’ennesimo, intollerabile caso di maltrattamento ai danni dei nostri amici pelosi In … L'articolo Deperito e confinato su un balcone, pit-bull tenta di lanciarsi nel vuoto NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

