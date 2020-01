Dakar 2020, Fernando Alonso avvisa: “Impossibile pensare di vincere in 6 mesi” (Di sabato 4 gennaio 2020) Fernando Alonso è indubbiamente l’uomo più atteso alla Dakar 2020, il prestigioso Rally Raid che si correrà in Arabia Saudita dal 5 al 17 gennaio. Il due volte Campione del Mondo di F1 si cimenterà con questa durissima competizione per la prima volta in carriera, ha accettato la sfida e sarà al volante di una Toyota per provare a stupire tutti dopo aver già vinto la 24 Ore di Le Mans per ben due volte e aver cercato il colpaccio alla 500 Miglia di Indianapolis. Lo spagnolo avrà però vita difficile visto che dovrà fare i conti con deserto, dune sabbiose, sterrato e con delle condizioni di gara estremamente proibitive affiancato dall’esperto co-pilota Marc Coma. Fernando Alonso non è sicuramente tra i favoriti per la vittoria e lui stesso avvisa tutti gli appassionati attraverso alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Perché sono qui? ... Leggi la notizia su oasport

