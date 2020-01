Dakar 2020, date e calendario: il percorso, gli orari e i partecipanti. C’è Fernando Alonso (Di sabato 4 gennaio 2020) La Dakar 2020 si disputerà dal 5 al 17 gennaio, il Rally Raid più prestigioso e importante al mondo andrà in scena in Arabia Saudita per la prima volta nella storia. La celeberrima competizione motoristica si lascia dunque alle spalle le avventure in Africa e Sudamerica, ora si lancia verso il terzo atto della sua appassionante storia e si preannuncia grande spettacolo in Medio Oriente: deserto, dune sabbiose, sterrato, pietre, ci sarà di tutto e di più su un percorso di oltre 9000 km di cui ben 5097 saranno di speciale. Sarà una lotta massacrante, in situazioni ambientali difficili, con incidenti meccanici dietro l’angolo, tantissime insidie. All’evento sono iscritti alla gara la bellezza di 572 piloti su 347 mezzi distribuiti nelle categorie moto, auto, quad, camion ed SSV. Tra i partecipanti spicca in particolar modo Fernando Alonso, due volte Campione del Mondo di F1 che ... Leggi la notizia su oasport

