Cresce in Inghilterra il numero di musulmani | Cristiani in costante diminuzione

Un rapporto dell'ONS – acronimo di Office for National Statistics – ha rivelato un aumento di credenti musulmani nel Regno Unito. Il report rientra nell'ambito di una ricerca dell'agenzia governativa britannica che raccoglie, analizza e pubblica statistiche che, periodicamente, valutano le dimensioni dei diversi gruppi etnici e religiosi. Secondo la relazione sarebbero tre milioni i …

