Buon 2020, ne avremo bisogno (Di sabato 4 gennaio 2020) Il 2020 ci ha voluto far sapere che non mancheranno sorprese. Incominciamo dalla prima. Finora nella storia era il Papa a prendere schiaffi (come era successo ad Anagni), mica li dava. Papa Francesco ha voluto ribaltare questa tradizione millenaria schiaffeggiando una fedele un po’ molesta. Dal video però, quello che fa più impressione, è che alla fine il Papa ha uno sguardo cattivo, come Monzon dopo aver massacrato Benvenuti o come uno scaricatore di porto dopo essere stato coinvolto in una rissa nel bar più malfamato di Caracas. Al di là dell’evidente stanchezza e stress del Papa, due considerazioni sono d’obbligo. La prima è che se un insegnante stressato avesse schiaffeggiato uno studente non sarebbe stato perdonato/giustificato come il Papa, ma probabilmente avrebbe perso il posto. La seconda domanda è più filosofica: il Papa ci ha mostrato finora due facce ... Leggi la notizia su nextquotidiano

CottarelliCPI : Vi mando solo ora i miei auguri per il 2020! Esitavo...si fa presto ad augurare buon anno, ma la realtà è che sono… - damore_marco : In un momento in cui si festeggiano giustamente i grandi risultati del Cinema Italiano mi fa piacere annunciare che… - enpaonlus : Cane in un calanco, recuperato dai VVF - Emilia-Romagna - -