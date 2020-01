Ancora vittime dei botti: esplode un petardo, dodicenne operato d’urgenza alla mano (Di sabato 4 gennaio 2020) Un dodicenne è rimasto gravemente ferito a una mano a causa dell’esplosione di un petardo. E’ accaduto poco dopo mezzogiorno di oggi ad Agliana (Pistoia), in via Roma. I soccorritori del 118 hanno stabilizzato il ferito e subito dopo lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per essere quindi sottoposto a un intervento chirurgico al centro di chirurgia della mano dell’ospedale di Careggi. Sull’episodio indagano i carabinieri che dovranno accertare che tipo di petardo stesse maneggiando il dodicenne e come se lo fosse procurato. Arrivati sul luogo dell’incidente, i militari non hanno rinvenuto altri petardi ma soltanto un accendino.L'articolo Ancora vittime dei botti: esplode un petardo, dodicenne operato d’urgenza alla mano Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Mov5Stelle : 43 vittime, famiglie che ancora piangono, indagini che ci dicono che #Autostrade non ha provveduto adeguatamente al… - lucianonobili : Un anno che si chiude con un drammatico bilancio tra stragi e aggressioni antisemite. Un pensiero e una preghiera p… - TozziDebora : RT @LuigiTosiani: 29 anni fa Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini furono barbaramente uccisi dalla banda della uno bianca. Ogn… -