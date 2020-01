Torino, tenta di strangolare la compagna e accoltella il figlio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Valentina Dardari Un uomo di 56 anni è stato arrestato per tentato omicidio. Aveva già precedenti per maltrattamenti. Il ragazzo se la caverà con trenta di prognosi Attimi di paura a Torino dove un uomo di 56 anni, originario di Catania, ha prima tentato di strangolare la convivente e subito dopo ha accoltellato il figlio di lei, un ragazzo 25enne, intervenuto per aiutare la madre. Sono stati i carabinieri giunti sul posto in seguito a una segnalazione al 112, a evitare la tragedia. Probabilmente sono stati i vicini di casa a telefonare ai militari, preoccupati dalle urla provenienti dall’abitazione dove viveva la coppia. L’aggressore è risultato avere precedenti penali per maltrattamenti. In passato aveva assalito la donna all’interno dello stesso appartamento dove è avvenuta la feroce lite ieri, culminata poi nel sangue. Ancora da capire cosa abbia scatenato il violento ... Leggi la notizia su ilgiornale

