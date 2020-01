Niguarda, è record di trapianti: 15 organi a 11 persone in soli 5 giorni (Di venerdì 3 gennaio 2020) È un grande lavoro di squadra quello portato a termine dal team trapianti all’ospedale Niguarda di Milano durante le feste di Natale: quindici organi sono stati prelevati da quattro pazienti morti in ospedale e trapiantati a undici persone, tra cui due bambini. Niguarda, record di trapianti in 5 giorni I donatori avevano un età compresa tra 19 e 81 anni, uno di loro in passato aveva ricevuto un trapianto. “Nei giorni in cui l’anno vecchio stava lasciando il posto al nuovo, all’ospedale si vivevano momenti intesi e frenetici – raccontano dall’ospedale -. Mentre, infatti, fuori dalle mura dell’ospedale fremevano i preparativi per i festeggiamenti di Natale e del cenone di fine anno, a Niguarda équipe di chirurghi, rianimatori, infermieri, biologi, patologi e tecnici erano impegnati in un superlavoro di squadra per permettere ad undici persone di poter tornare ... Leggi la notizia su notizie

