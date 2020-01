L'attimo fuggente: stasera su La7 il film con Robin Williams (Di venerdì 3 gennaio 2020) Torna in TV, stasera su La7 alle 21:20, L'attimo fuggente, il film con Robin Williams nell'indimenticabile ruolo del professor John Keating, che valse all'attore la seconda nomination agli Oscar. L'attimo fuggente torna stasera su La7 alle 21:20 per riportare nelle case di tutti gli spettatori l'emozionante performance di Robin Williams nei panni del rivoluzionario professor John Keating. Dead Poets Society, come si chiama nella versione originale, è ambientato nel 1959 all'Accademia Welton, scuola elitaria sulle colline del Vermont, ma l'arrivo di un nuovo insegnante di letteratura, il professor John Keating, è destinato a sconvolgere parecchi equilibri. I suoi metodi sconvolgono preside e genitori ma affascinano gli studenti: in particolar modo è la poesia il fulcro di ogni sua lezione, che sviluppa la creatività dei ragazzi e li spinge a ... Leggi la notizia su movieplayer

