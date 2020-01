Inter, Zanetti: «Vogliamo essere protagonisti in campionato» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di Tyc Sports analizzando la stagione dei nerazzurri Lunga Intervista rilasciata da Javier Zanetti a Tyc Sports. Il vice presidente nerazzurro ha analizzato la stagione della squadra di Conte, fissando gli obiettivi per il girone di ritorno. CONTE – «Questo è un anno importante per noi, è iniziata una nuova tappa insieme ad Antonio Conte. Vogliamo dimostrare di voler essere protagonisti in campionato. Antonio è un allenatore che ha molta personalità e molta esperienza e in questo momento le cose stanno andando molto bene. Siamo ancora solo a metà campionato, lunedì abbiamo la partita contro il Napoli che è molto importante, ma Vogliamo competere in Serie A, in Coppa Italia e in Europa League per poter essere protagonisti e fare dei buoni risultati». CHAMPIONS – «La Champions ha lasciato amarezza ... Leggi la notizia su calcionews24

Notiziedi_it : Inter, Zanetti: “Lautaro è felice qui. Abbiamo scelto Lukaku al posto di Icardi per un motivo”… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Inter, Zanetti: 'Lukaku-Lautaro sono il nostro futuro. Juve competitiva, in un progetto di crescita serve tempo' https:/… - cn1926it : #Inter, #Zanetti: “Vogliamo dimostrare di voler essere protagonisti in campionato, Conte sta facendo bene” -