In preallarme coi problemi PEC Aruba e fatturazione elettronica da webmail oggi 3 gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sembrano essere abbastanza diffusi i problemi PEC Aruba oggi 3 gennaio, con notevoli disservizi riscontrati in mattinata soprattutto per coloro che intendevano procedere con la fatturazione elettronica tramite webmail. Questione che, come si può facilmente immaginare, diventa ulteriormente delicata durante lo scorcio iniziale del mese. Quando cioè assistiamo ad una mole di messaggi di questo tipo più elevata rispetto alle altre settimane. Tocca dunque tornare su un argomento che io stesso avevo affrontato a novembre con un articolo specifico. Cosa sappiamo sui problemi PEC Aruba di oggi 3 gennaio In realtà, le informazioni disponibili sui problemi PEC Aruba che investono la fatturazione elettronica ed il servizio webmail, oggi 3 gennaio sono ancora frammentarie. Almeno stando ai dati che ho avuto modo di raccogliere al momento della pubblicazione dell'articolo. Partiamo dal ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : In preallarme coi problemi PEC Aruba e fatturazione elettronica da webmail oggi 3 gennaio -