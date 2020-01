Calciomercato LIVE, trattative 3 gennaio in DIRETTA: Pogba via per 150 milioni? L’Inter cerca Eriksen, Napoli su Lobotka. La Roma dice no a Politano per Spinazzola (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:02 ROMA – Scambio Politano-Spinazzola? Non se ne fa niente, secondo la Gazzetta dello Sport, per il diniego dei giallorossi 11:51 INTER – Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa tra Inter e Barcellona per Vidal sarebbe pronta a decollare in caso di inserimento nella stessa di Gabigol, oltre al conguaglio economico (la richiesta attuale è di 20 milioni di euro) 11.29 BARCELLONA – Neymar, secondo l’Equipe che cita una persona vicina al suo entourage, sarebbe pronto ad accasarsi nel club blaugrana; in particolar modo questa decisione sarebbe maturata dopo l’uscita del PSG dalla Champions League. 11.17 ROMA – La prima operazione dell’era Friedkin, secondo Tuttomercatoweb, sarà il mantenimento in squadra di Chris Smalling, che ha dato mandato ai suoi emissari di raggiungere un accordo con il ... Leggi la notizia su oasport

