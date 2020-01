Burioni protagonista su Science: “Un sogno da raccontare ai nipoti” (Di venerdì 3 gennaio 2020) La rivista ‘Science‘, una delle ‘bibbie’ per il mondo della ricerca, dedica un lungo editoriale al virologo italiano Roberto Burioni, per la sua attività di paladino della scienza e l’impegno sui social media in difesa del metodo e dei dati scientifici su temi caldi come i vaccini. Non a caso è “Fighting words” il titolo del servizio che lo vede protagonista, firmato da Douglas Starr. La rivista ripercorre la parabola di Burioni da “professore rispettato ma poco conosciuto” a “grande personalità dei media e difensore esperto della scienza su Internet“. In un Paese, si legge nell’editoriale, “in cui il governo ha talvolta promosso la medicina dubbia“, scrive l’autore facendo riferimento al caso Stamina. “Burioni è diventato un ‘portavoce’ schietto delle prove scientifiche sui ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Burioni protagonista Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Burioni protagonista