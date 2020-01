Ancelotti: «Per battere Klopp serve la partita perfetta» – VIDEO (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di FA Cup contro il Liverpool Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di FA CUP contro il Liverpool, in programma domenica 5 gennaio ad Anfield. Queste le parole del tecnico dei Toffees. «Come si batte Klopp? Segnando più gol. Jurgen è un mio amico e ho un ottimo rapporto con lui. Ho avuto la fortuna di batterlo in Champions l’anno scorso e poi loro hanno vinto la Coppa» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

gilnar76 : Lozano, il suocero: “Per H ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - Spazio_Napoli : - phierpez : Napoli, Di Lorenzo: «Dispiace per Ancelotti, ma guardiamo avanti» -