Si lancia dal viadotto ma non si apre il paracadute | muore Luca Barbieri

‘Eco’ - il nuovo partito politico lanciato dall’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti : L’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, dopo aver lasciato il M5s ed essere approdato al gruppo Misto, è pronto a lanciare il suo nuovo partito politico: ‘Eco’. Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell’Istruzione, è deciso a lanciare una sua nuova creatura politica. Dopo aver lasciato alla Camera il M5s in favore del gruppo Misto, Fioramonti starebbe pensando […] L'articolo ‘Eco’, il nuovo ...

"L'auto fa schifo" : lancia dall'elicottero il Suv da 240mila euro : Un blogger russo ha deciso di disfarsi della sua Mercedes lanciandola nel vuoto da un elicottero: il video postato sui...

Suicidio a Primavalle - donna filippina si sarebbe lanciata dal suo appartamento : Una donna filippina di 35 anni si sarebbe lanciata dall’attico della palazzina di quattro piani dove viveva. La polizia per adesso non esclude nessuna causa. Ci sono molti dubbi in merito alla morte della filippina 35enne gettatasi dall’attico della sua palazzina in via dei Cristofori a Roma. E’ successo intorno alle 9 del mattino a […] L'articolo Suicidio a Primavalle, donna filippina si sarebbe lanciata dal suo appartamento ...

Milano - ragazzina si lancia sui binari della metro : salvata dal coraggio di un operaio di Atm : Un operaio Atm si è reso protagonista di un gesto eroico pochi giorni prima di Natale, salvando la vita a una ragazzina di 17 anni che si era lanciata sui binari della metropolitana alla stazione di Lotto, a Milano. Vedendo l'adolescente in pericolo, con il treno in arrivo, il lavoratore è riuscito a staccare la corrente e si è precipitato a salvarla. Poi le ha dato il suo numero di telefono: "Non farlo più e chiamami per qualsiasi ...

Una cometa potrebbe distruggere la Terra? L’avvertimento lanciato dalla Nasa : “Difficile fermarle” : Non tutti gli asteroidi sono asteroidi. Esistono corpi celesti simili agli asteroidi e che in realtà sono comete, capaci di circoscrivere orbite oltre quella del Pianeta Plutone. Questi corpi celesti sono pericolosi per la Terra? Le comete sono dei corpi celesti composti da acqua, frammenti di rocce, metalli e da un insieme di gas ghiacciati […] L'articolo Una cometa potrebbe distruggere la Terra? L’avvertimento lanciato dalla Nasa: ...

The Witcher di Netflix bocciato dalla critica? La showrunner lancia una frecciata ai 'professionisti' : The Witcher ha ufficialmente debuttato su Netflix il 20 dicembre trasportando la saga letteraria ideata da Andrzej Sapkowski anche nel mondo del piccolo schermo dopo il grandissimo successo ottenuto tra gli appassionati di videogiochi grazie all'apprezzato lavoro di CD Projekt RED e alla consacrazione raggiunta con l'acclamato The Witcher 3: Wild Hunt.La serie ha ottenuto diversi apprezzamenti soprattutto dai fan di questo universo ma ha anche ...

Trump lancia ufficialmente le forze spaziali americane - avranno 16 mila unità : primo nuovo servizio militare Usa dal 1947 : Donald Trump lancia ufficialmente la Us Space Force, le forze spaziali americane, il primo nuovo servizio militare Usa in oltre 70 anni, ossia dal 1947, quando l’aviazione fu separata dall’esercito. “Lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra“, ha dichiarato Trump mentre firmava nella base di Andrew, alle porte di Washington, il National Defense Authorization Act del 2020, che stanza oltre 700 ...

Fuga dal M5s - Buffagni rilancia il vincolo di mandato. Dubbi Pd? «Deciderà il Parlamento» : Qual è l’antidoto ai voltagabbana? «Il vincolo di mandato». Questa volta è il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni a tornare sul tormentone del vincolo di mandato, dopo che negli scorsi giorni tre parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno lasciato il partito per unirsi alla Lega: casus belli, il disaccordo con la linea grillina sulla questione del Mes e il voto sul fondo salva-Stati. Il vincolo di mandato, da sempre ...

Milano - divani lanciati dal balcone e lavatrici abbandonate per strada : fototrappole incastrano chi getta illegalmente i rifiuti : Prima un divano, direttamente lanciato dal balcone del secondo piano. E poi, ancora, imbottiture, materassi, lavatrici, frigoriferi. Tutti abbandonati abusivamente, al lato della strada, o lungo i marciapiedi. È quanto scoperto anche grazie all’installazione di fototrappole, dalla polizia locale di Milano. Cinque mesi di attività di controllo che hanno portato a 15 denunce e 34 sanzioni amministrative per scarico illecito dei rifiuti, con ...

Fratelli d’italia lancia la campagna elettorale dal Fortore con Gimmi Cangiano : Tempo di lettura: 1 minutoFratelli d’italia lancia la campagna elettorale partendo da San Marco dei Cavoti, porta del Fortore e piazza molto significativa per la questione delle Aree Interne. Ieri sera, mercoledì 18 Dicembre, presso il Ristorante “Magazeo” una sala gremita ha ospitato il primo appuntamento elettorale in vista delle Regionali 2020, del partito di Giorgia Meloni. Sono intervenuti i candidati Domenico ...

Esce per buttare la spazzatura - 30enne schiacciata da un divano lanciato dalla finestra dal vicino : È scesa a buttare la spazzatura davanti a casa ed è rimasta schiacciata da un divano lanciato dalla finestra da i suoi vicini che volevano sbarazzarsene. È quanto successo a Edita Butkeviciut,una ragazza di 30 anni di Aberdeeen, nel Nord-est della Scozia: subito trasportata d’urgenza in ospedale, ha riportato fratture multiple ma non è in pericolo di vita. A lanciare l’allarme è stato il suo fidanzato che era al telefono con lei ...

