Serve davvero trovare un mostro per l’incidente di Corso Francia? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ventenne, di buona famiglia, qualche guaio con la droga, figlio di un personaggio conosciuto del mondo del cinema. Diciamoci la verità, Pietro Genovese è la persona perfetta da condannare. No, non da un giudice in un’aula di tribunale, ma nell’aula – ben più ampia – dei social; ma prima ancora della nostra rabbia. Già, perché – salve le responsabilità che saranno decise dai giudici, quelli veri – l’odio che sta venendo vomitato in queste ore sul ragazzo è il vero punto oscuro dell’omicidio di Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Pietro Genovese, il perfetto capro espiatorio Perché se le due 16enni sono scomparse quella maledetta notte di sabato 21 dicembre in Corso Francia a Roma, per Pietro lo stillicidio si compie quotidianamente. Sia chiaro, chi scrive non vuole prendere le sue difese: dovrà pagare le sue colpe se ha sbagliato, ed è comprensibilissima la rabbia di chi conosceva le ... Leggi la notizia su notizie

