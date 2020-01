Omicidio stradale a Capodanno, uomo di 73 anni travolto e ucciso (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tragico Capodanno a Palermo, segnato da un Omicidio stradale proprio nel tardo pomeriggio del 31 dicembre. Il conducente di una Audi Q3 ha travolto un uomo di 73 anni, Salvatore Guercio, in via Ponte di mare. L’uomo alla guida della vettura, di 55 anni, è ora indagato per Omicidio stradale. Omicidio stradale a Palermo il giorno di Capodanno Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, al momento dell’incidente la vittima stava attraversando la strada per buttare la spazzatura, intorno alle ore 18 di martedì 31 dicembre. Improvvisamente l’Audi Q3 avrebbe colpito e travolto Salvatore Guercio. L’uomo è morto in ospedale poco dopo la mezzanotte a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. A nulla è valso il tempestivo intervento del personale medico del 118, sopraggiunto immediatamente nel luogo dell’incidente. Il conducente, che ora rischia l’accusa di Omicidio stradale, ... Leggi la notizia su notizie

