Keanu Reeves sarà Darth Revan?: Il letale Sith arriverà sullo schermo? (Di giovedì 2 gennaio 2020) La tragica storia di Darth Revan, secondo fonti della Lucas Film (la casa produttrice diretta da George Lucas, ideatore di Star Wars) potrebbe divenire un film, dopo essere divenuta sia un fumetto (ormai ritenuto dai più non-canon) e prima ancora un videogioco, con lo straordinario rpg della casa produttrice Bioware chiamato “Knights of the Old Republic“. Revan, nato come Jedi, fu uno dei promotori più feroci della guerra contro l’esercito Mandaloriano (gli stessi della serie Disney+), ma venne osteggiato in ogni modo dalla Repubblica, la quale, ancora prima dei tragici eventi della “Guerra dei Cloni” si dimostrava già essere estremamente pavida e indolente nei confronti dei pianeti che erano fuori dall’orlo interno della Galassia, suscitando l’ira di questo guerriero estremamente valoroso e potente, portandolo a entrare nel Lato Oscuro della ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

