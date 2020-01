Jenji Kohan: Charlie Noxon, figlio della creatrice di Orange is the New Black, è morto a 20 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Charlie Noxon, la creatrice di Orange is the New Black, sta affrontando un terribile lutto: il figlio Charlie Noxon è morto a 20 anni. Jenji Kohan è stata colpita da una terribile tragedia: Charlie Noxon, il figlio della produttrice e sceneggiatrice, è morto a soli 20 anni a causa di un incidente sulla neve avvenuto nella giornata di martedì a Park City, in Utah. La creatrice di serie come Weeds e Orange Is the New Black, ha rilasciato un comunicato in cui affronta quanto accaduto a Charles "Charlie" Noxon, che era in vacanza con il padre, il fratello e la sorella, quando ha colpito un cartello stradale mentre cercava di svoltare in una pista del Park City Mountain Resort. Nessun testimone ha assistito a ... Leggi la notizia su movieplayer

heavilystrong : Ho appena letto della morte del figlio di Jenji Kohan, povero ragazzo, non è giusto, poi così giovane. ?? -