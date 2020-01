Incidente Roma, l’interrogatorio di Genovese: “Non ho visto nulla” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Restano ancora moltissime le domande senza risposta e i dubbi sulla dinamica dell’Incidente avvenuto in Corso Francia a Roma. Quello che è certo è che Gaia e Camilla, due migliori amiche di 16 anni hanno perso la vita nella notte nella zona della movida della Capitale. Giovedì 2 gennaio è in programma l’interrogatorio di Pietro Genovese, il ragazzo agli arresti domiciliari accusato di duplice omicidio. Il 20enne, però, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere o ribadire quanto riferito subito dopo l’accaduto. “Non le ho viste, non ho visto nulla” aveva dichiarato Pietro. Nella giornata di venerdì 3 gennaio, invece, toccherà ai due amici che si trovavano in auto con il figlio del regista Genovese. Interrogatorio Pietro Genovese Uno dei primi quesiti che i giudici chiederanno a Pietro Genovese durante il suo interrogatorio di garanzia sarà la ... Leggi la notizia su notizie

