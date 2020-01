Foggia, 53enne freddato a colpi di pistola (Di venerdì 3 gennaio 2020) Agguato a Foggia nella serata di giovedì 2 gennaio 2020. Un uomo di 53 anni è stato freddato mentre era alla guida della propria auto. Foggia – Agguato a Foggia nella serata di giovedì 2 gennaio 2020. L’allarme è scattato intorno alle 22 quando un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita nella propria auto. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte della vittima. Aperta un’indagine sull’omicidio per risalire all’identità dei killer. L’ipotesi più probabile, viste le prime informazioni, sembrerebbe quella di un regolamento di conti ma gli inquirenti non escludono nessuna pista almeno fino a quando non si hanno delle prove certe. Agguato a Foggia, ritorna la paura in città L’agguato a Foggia ha fatto ritornare la paura in città. Non è la prima volta che un uomo viene freddato mentre è alla guida della ... Leggi la notizia su newsmondo

GPiziarte : RT @IlMattinoFoggia: #Omicidio a #Foggia, ucciso 53enne da due sicari a bordo di uno scooter - NoiNotizie : Omicidio a #Foggia, ucciso il 53enne Roberto D'Angelo - NewsMondo1 : Foggia, 53enne freddato a colpi di pistola -