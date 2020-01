"Devono portarmi via con la forza". Gianluigi Paragone sulle barricate (Di giovedì 2 gennaio 2020) La lettera d’espulsione è arrivata il 31 sera, poco prima dello scoccare del nuovo anno. Per i probiviri del Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone è fuori per non aver votato la legge di Bilancio, ma il senatore grillino non ne vuol sapere. Risponde al telefono ed è una furia: “Dal mio gruppo non me ne vado, dovranno sbattermi via con la forza, io resto lì seduto. Nel mio scranno”. Il nuovo anno, nel mondo pentastellato, inizia così. Con una battaglia che può diventare giudiziaria perché l’ex conduttore televisivo ha intenzione anche di rivolgersi alla magistratura: “Abbiamo il ministro della Giustizia, cosa dice Bonafede?”.La rabbia di Paragone è incontenibile. Prima di tutto chiede di essere ascoltato dai probiviri. “Neanche mi hanno convocato, prima di tutto voglio essere sentito, mi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

fseviareggio : RT @HuffPostItalia: 'Devono portarmi via con la forza'. Gianluigi Paragone sulle barricate - Renata666666 : RT @HuffPostItalia: 'Devono portarmi via con la forza'. Gianluigi Paragone sulle barricate - HuffPostItalia : 'Devono portarmi via con la forza'. Gianluigi Paragone sulle barricate -