Claudio Borghi contro Luigi Di Maio e compagni: "Avevamo un'occasione d'ora, ma l'abbiamo persa" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il parlamento turco ha approvato giovedì due gennaio la mozione che autorizza l'invio di truppe in Libia a sostegno delle forze del governo di Tripoli del premier Fayez Al Sarraj, per contrastare l'attacco delle milizie del generale Khalifa Haftar. La misura prevede un mandato di un anno per il dis Leggi la notizia su liberoquotidiano

borghi_claudio : Iniziare l'anno con uno che ti dice che la spesa dello Stato sono soldi sottratti alle mamme e ai papà per i loro bambini? Fatto! ?? - borghi_claudio : Avevamo l'occasione d'oro di recarci a difendere i nostri interessi in Libia e invece ci facciamo andare i Turchi..… - borghi_claudio : L'anno della riscossa -