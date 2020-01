Caldo record in Norvegia: la colonnina di mercurio tocca +19°C (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ondata di Caldo in Norvegia: secondo l’Istituto meteo nazionale, nella località di Sunndalsora la colonnina di mercurio ha toccato i +19°C, un dato record per il mese di gennaio. Il precedente risaliva al 1989, quando a Tafjord si sono rilevati +17,9°C. In base a quanto riporta il quotidiano di Oslo “Vg”, le autorità attribuiscono il Caldo eccezionale ai venti di Föhn che stanno soffiando sul Paese. Le temperature dovrebbero scendere già domani, quando è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione.L'articolo Caldo record in Norvegia: la colonnina di mercurio tocca +19°C Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

