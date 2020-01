Ancora in diffusione il virus WhatsApp di Capodanno: come riconoscerlo oggi 2 gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Risulta Ancora largamente diffuso il virus WhatsApp di Capodanno, ovvero un messaggio virale che ha iniziato a circolare il 31 dicembre e che, da quello che ho avuto modo di riscontrare, Ancora oggi 2 dicembre sta facendo vittime in giro per il mondo. Soprattutto qui in Italia, dove negli ultimi tempi si è parlato della nota app soprattutto dal punto di vista dello sviluppo software come avrete notato con un nostro recente articolo. Proviamo dunque a fare ordine tra le informazioni disponibili. come possiamo riconoscere il virus WhatsApp di Capodanno Secondo le segnalazioni disponibili anche sui social, il virus WhatsApp di Capodanno si riconosce facilmente. Trattasi di un messaggio generico, ma allo stesso tempo personalizzato con il nome del mittente, pervenuto attraverso una piattaforma esterna che fa da tramite con una conversazione sfruttando l'app in questione. Il testo, ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Ancora in diffusione il virus WhatsApp di Capodanno: come riconoscerlo oggi 2 gennaio - eaglelaziale56 : @FabrizioSapia Addirittura il gol di Giorgio al debutto azzurro a Sofia pochi minuti dopo essere subentrato nella r… - RoIaccarino : RT @FabioSdogati: Ancora una volta grazie a @Luca_Gualtieri1 per il suo importante lavoro di documentazione e diffusione @RoIaccarino @ric… -