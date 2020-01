Amazon Prime Video: tutte le novità di gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pochi titoli, ma dalle aspettative molto alte: sono le novità di Amazon Prime Video nel primo mese del 2020. A gennaio, infatti, sulla piattaforma di streaming debutta la docuserie affidata al veterano di The Grand Tour James May e la serie d’azione, tratta dal mondo di Jason Bourne, Treadstone. Ma a farsi attendere è soprattutto Star Trek: Picard, la produzione sci-fi con il ritorno di Patrick Stewart nel mitico ruolo ora ammantato da un grande mistero. Our Man in… Japan – docuserie, dal 3 gennaio https://www.youtube.com/watch?v=Za5dHPNBmWM Uno dei protagonisti storici di Top Gear e The Grand Tour, James May, approda nella terra del Sol Levante. Dopo esserci già stato 15 anni fa, viaggia per il Giappone immergendosi nelle sue bellezze e nelle sue creazioni più folli, da Godzilla ai cosplayer. Treadstone – prima stagione ,dal 10 ... Leggi la notizia su wired

