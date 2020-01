Zac Efron: l’attore torna a parlare dopo aver quasi rischiato la vita (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Zac Efron: le prime parole dell’attore americano dopo la brutta disavventura in Papua Nuova Guina che quasi gli costava la vita Zac Efron ha rischiato di andare incontro alla morte negli scorsi giorni. Propri così, il popolare divo americano ha corso un grossissimo pericolo, come riportato anche da noi qui, su KontroKultura. L’ex stella di High School Musical ha contratto una seria malattia, tale da mettere a repentaglio le sue condizioni. Fortunatamente sembra che il peggio sia passato, e Zac stia bene. Fin dai primi istanti attorno a lui si è stretto il web. E per ringraziare le migliaia di ammiratori sparsi in tutto il mondo, Efron interviene sui social. Prove di resistenza e sfide dure nel reality Risale a poche ore fa la brutta disavventura che ha colpito l’attore, recatosi nelle ultime settimane in Papua Nuova Guinea, dove ha registrato il reality televisivo Killing Zac Efron, nel ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Zac Efron è quasi morto durante un reality: trasportato d'urgenza in ospedale - KontroKulturaa : Zac Efron: l’attore torna a parlare dopo aver quasi rischiato la vita - - gioiaminichetti : RT @ItsChiaraPre: Sono cresciuta con uomini del calibro di Ian Somerhalder, Daniel Sharman, Zac Efron, Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Bradl… -