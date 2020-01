Se anche Sharon Stone rimorchia online - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Massimiliano Parente Hai voglia a sentire quelli che la vita inizia a cinquant'anni, la vita inizia a sessant'anni, la vita inizia a ottant'anni. Che in genere sono donne. Gli uomini forse invecchiano meno perché continuano biologicamente a essere sessualmente riproduttivi, hanno il Viagra, le rughe gli conferiscono fascino, e in ogni caso se lo chiedete a me vi dico che sto per compiere cinquant'anni e stavo meglio a trenta, se non altro non dovevo controllarmi ogni anno la prostata. A proposito, sentite questa notizia: Sharon Stone, dico Sharon Stone, quella di Basic Instinct, si era iscritta a un'app di dating, Bumble, e è stata bloccata. Perché non credevano potesse essere la vera Sharon Stone. E certo, chi ci crederebbe? Sharon Stone su un'app per incontrarsi con sconosciuti? Hanno pensato a un fake, e invece era proprio lei. Solo che è Sharon Stone ha 63 anni, e anche ... Leggi la notizia su ilgiornale

