Investe e uccide una donna su scooter per disabili a Capodanno: arrestato (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La vittima al volante dello scooter è deceduta dopo essere stata investita da un’automobile a Cannock, nella contea inglese dello Staffordshire. Un uomo è stato arrestato dalla polizia dello Staffordshire, in Inghilterra, dopo aver investito e ucciso con la sua automobile una donna di 62 anni al volante di uno scooter per disabili. Il tragico … L'articolo Investe e uccide una donna su scooter per disabili a Capodanno: arrestato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

asararob : Io sono scioccato!!! Un ragazzo fatto in cocaina in più bevuto investe e uccide due ragazze a Roma !! Fra un po è… - rideontheclouds : Emiliano Santangelo violenta Deborah a 14 anni. Lei lo denuncia e lui 3 anni in carcere. Lui Per 7 anni la persegui… - iphiclides94 : Alvito – Pirata della strada investe e uccide una cagnetta con i suoi cuccioli. Uno è vivo e cerca famiglia! |… -