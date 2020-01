Concerto di Capodanno 2020 in tv: Venezia live su Rai 1, Vienna in differita su Rai 2 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il Concerto di Capodanno in diretta dalla Fenice di Venezia resta l'appuntamento di punta del 1° gennaio di Rai 1. Non fa eccezione questo Capodanno 2020 che vede il Concerto in diretta dalle 12.20 su Rai 1 per la sua 17esima volta. Il Concerto di Capodanno da Vienna, invece, viene 'recuperato' alle 13.30 in differita su Rai 2. Ma non mancano le novità. Concerto di Capodanno 2020 dalla Fenice di Venezia in tv, tutte le informazioni Sul podio del Teatro La Fenice di Venezia a dirigere il Concerto di Capodanno il 1° gennaio 2020 si conferma il M° coreano Myung-Whun Chung, alla guida dell’Orchestra e al Coro della Fenice, preparato da Claudio Marino Moretti. Sul palco il soprano Francesca Dotto, il tenore Francesco Demuro, il baritono Luca Salsi e il contralto Valeria Girardello. Il programma spazia dal Rigoletto di Verdi alla Bohème di Puccini, da Nino Rota alla Traviata di Verdi. Il ... Leggi la notizia su blogo

