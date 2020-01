Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 1 e 2 Gennaio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Calcio Estero PREMIER LEAGUE In Inghilterra in campo anche a Capodanno Tra il 1° e il 2 Gennaio 2020, su Sky 5 incontri live della 21^ giornata, 2 anche in 4K HDR con Sky Q satellite ANCELOTTI vs GUARDIOLA: l’Everton in casa dei campioni del Manchester City (mercoledì ore 18.30) Alle 21, big-match a Londra: ARSENAL-MANCHESTER UNITEDIl Calcio... Leggi la notizia su digital-news

scommesse_it : Sopravvissuto della Chapecoense, vince contest musicale in tv - ItaSportPress : Barcellona, Valverde via a fine stagione? Si pensa a Thierry Henry - - ItaSportPress : Modric, vacanza in famiglia con... 'amici speciali' - -