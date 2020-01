Australia mobilita l'esercito per aiutare i servizi d'emergenza a gestire i roghi che stanno devastando gli Stati di New South Wales (Nsw) e Victoria. Velivoli e imbarcazioni militari sono stati messi a disposizione dei servizi di soccorso, mentre 4 mila persone sono intrappolate sulla spiaggia di Mallacoota, nella regione orientale di East Gippsland, per l'avanzare delle fiamme. Intanto sono salite a 18 le vittime degli incendi boschivi,6 persone risultano disperse. Dallo scorso settembre sono bruciati oltre tre milioni di ettari(Di mercoledì 1 gennaio 2020) L'mobilita l'esercito per aiutare i servizi d'emergenza a gestire i roghi che stanno devastando gli Stati di New South Wales (Nsw) e Victoria. Velivoli e imbarcazioni militari sono stati messi a disposizione dei servizi di soccorso, mentre 4 mila persone sono intrappolate sulla spiaggia di Mallacoota, nella regione orientale di East Gippsland, per l'avanzare delle fiamme. Intanto sono salite a 18 le vittime degli incendi boschivi,6 persone risultano disperse. Dallo scorso settembre sono bruciati oltre tre milioni di ettari(Di mercoledì 1 gennaio 2020)

repubblica : Australia, in migliaia intrappolati dalle fiamme in spiaggia: arrivano elicotteri e navi militari - TelevideoRai101 : Australia, navi e aerei per i soccorsi - bizcommunityit : Australia, in migliaia intrappolati dalle fiamme in spiaggia: arrivano elicotteri e navi militari -