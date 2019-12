The Witcher di Netflix incontra Beat Saber con la splendida canzone Toss a Coin to Your Witcher (Di martedì 31 dicembre 2019) Uno degli aspetti più lodati di della serie The Witcher di Netflix è la sua musica. Più specificamente, la canzone "Toss a Coin to Your Witcher", interpretata da Jaskier (Joey Batey) ha avuto un grande successo. E grazie alla sua popolarità, la canzone è su Beat Saber.Beat Saber è un rhythm game in realtà virtuale sviluppato e pubblicato da Beat Games. Il titolo, fondamentalmente, incarica i giocatori di "tagliare" ritmi o note mentre volano verso di loro. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

