Spagna, fuochi d’artificio provocano un incendio: 14 feriti (Di martedì 31 dicembre 2019) In Spagna, durante la tradizionale festa nel paese di Centelles, alcuni fuochi d’artificio hanno perso il controllo, causando un’esplosione e poi un incendio. 14 i feriti, di cui tre gravi Spagna, fuochi perdono controllo durante festa tradizionale Una tradizionale festa paesana stava per finire in tragedia. In Spagna, ogni anno nel piccolo paese di Centelles, a circa 60 km da Barcellona, si svolge la “Fiesta del Pino”, dove un tronco di pino viene esposto nella chiesa di Santa Coloma, tra canti e balli. In tutto questo, la festività prevede anche l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio, ma questa volta qualcosa è andato storto. I fuochi preposti per lo spettacolo pirotecnico sono andati fuori controllo, creando dapprima un’esplosione e poi un incendio che ha ferito 14 persone, tra cui tre in condizioni gravissime. I soccorsi hanno cercato di ... Leggi la notizia su notizie

