I segni zodiacali più litigiosi (Di martedì 31 dicembre 2019) Alcuni segni zodiacali sono molto litigiosi, sono maestri nell’attirare disaccordi e altri problemi quando si tratta di amicizie. Dai un’occhiata a coloro che hanno maggiori probabilità di perdere amici a causa del loro atteggiamento troppo litigioso. In questa lista ci sono Gemelli, Scorpione, Pesci, Leone e Cancro. Gemelli Anche se sono estroversi e possono accumulare molti amici, i Gemelli allo stesso tempo riescono a cacciare via alcune persone nella loro vita. Questo perché non tutti riescono a gestire la sua duplice personalità. Inoltre, a questo segno piace giocare a “cambiare le cose” e difficilmente scende a compromessi. Scorpione Lo Scorpione combatte ogni giorno con le sue emozioni più nascoste e spesso perde la pazienza con le persone che lo circondano. È un segno ... Leggi la notizia su bigodino

astriamari1 : Mi hanno detto che un famoso astrologo ha dato il primo posto al Capricorno per la classifica segni zodiacali del 2… - stefano_p86 : @LauraPa75621762 Non ci capisco niente di segni zodiacali. Però visto che hai chiesto il mio magari ne sai più di me - maurizioponte : RT @SocialmenteDiv1: Il SESSO ORALE fa venire il CANCRO!!! Secondo me fa venire anche tutti gli altri SEGNI ZODIACALI. -