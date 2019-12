Abiti in pizzo, femminilità e stile in ogni occasione (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiAlzi la mano chi non ha indossato, almeno una volta nella vita, un abito in pizzo! Emblema della femminilità e dello stile ricercato, un capo in pizzo riesce ad esaltare ogni figura con garbo e buon gusto adducendo un tocco di sensualità che non guasta mai. Spesso, però, si tende a relegare l’abito in pizzo ad una mise prettamente serale e formale, dimenticando che – come sempre – sono gli accessori a fare la differenza e che, a seconda del contesto, si può giocare e inventare il proprio stile. C’è da dire, però, che la scelta della qualità del pizzo è fondamentale, sia in termini di vestibilità, che di estetica. Un pizzo di scarsa qualità può portare allergie o essere troppo rigido o, al contrario, troppo morbido e non cadere bene, specie nei casi in cui l’abito sia svasato: l’effetto floscio è dietro l’angolo. In termini di ... Leggi la notizia su anteprima24

