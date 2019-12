La trilogia di Dark Souls completata in due ore senza essere colpiti? Ecco l'impresa di un giocatore (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dark Souls è un franchise noto per avere un grado di sfida molto alto, che ha generato un nuovo genere di giochi stimolanti come Sekiro e Star Wars Jedi: Fallen Order. I giocatori hanno affrontato sfide per aumentare ulteriormente la difficoltà dei giochi e una delle più difficili è la sfida No-Hit. Completare qualsiasi gioco senza essere colpiti è un grande risultato, ma finire tutti e tre i giochi di Dark Souls senza essere colpiti... è un'altra cosa. Lo Streamer Dinossindgeil ha completato la sfida No-Hit in tutti e tre i giochi e in poco più di due ore.La sfida No-Hit di Dark Souls è una sfida in cui i giocatori affrontano il gioco combattendo tutti i nemici che incontrano e sconfiggendo i boss senza essere colpiti una sola volta. La sfida è incredibilmente popolare tra gli streamer su Twitch. Mostra quanto conoscono il gioco e quanto riescono a prevedere le mosse del nemico per ... Leggi la notizia su eurogamer

