Incidente frontale tra due auto a Esine | tre feriti | grave una ragazza di 17 anni

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tre persone sono rimaste ferite in unstradale che si è verificato nella serata di ieri a, in provincia di Brescia. Duesi sono scontrate frontalmente tra loro, forse a causa dell'asfalto ghiacciato. Tra ici sono due ragazze di 19 e 17: quest'ultima è stata operata d'urgenza ed è ricoverata in prognosi riservata.

